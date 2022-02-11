В Пскове устранили утечку на теплотрассе на Завеличье

13:20, 11 февраля 2022, ПАИ

Ремонтные работы на участке теплотрассы на Завеличье завершены. Об этом в своём Instagram-аккаунте сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин.

Специалисты Псковских тепловых сетей осуществляют запуск системы. В ближайшее время отопление и горячая вода начнут поступать на объекты, отключенные от теплоснабжения, – в детские сады № 45, 47, дошкольное отделение ПИЛГ и лицей № 8, а также близлежащие жилые дома.

В социальных учреждениях предприняты меры по сохранению температурного режима в пределах нормы. В настоящее время температура в групповых помещениях составляет 20 градусов.

Напомним, крупная утечка на теплотрассе образовалась в результате прорыва трубы в районе Аллеи ветеранов. На место оперативно прибыли сотрудники Псковских тепловых сетей.