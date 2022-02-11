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Общество

54 ребенка лечатся от COVID-19 в псковской инфекционке

В настоящее время на лечении с COVID-19 в Пскове находится 54 ребенка, один пятимесячный малыш — в реанимации. Об этом рассказала главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы Анастасия Повторейко.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, в детском отделении псковской инфекционки, которое функционирует уже год, а также в старом корпусе на улице Красноармейской развернуто 103 места для лечения детей от новой коронавирусной инфекции с рождения. Еще 12 реанимационных коек предусмотрены для маленьких пациентов в тяжелом состоянии.

Напомним, в Великолукском филиале Псковской областной инфекционной клинической больницы также открылось детское отделение. За счет перераспределения взрослого коечного фонда в учреждении создано 16 мест, в том числе одно реанимационное, которые уже готовы принять первых маленьких пациентов. Палаты рассчитаны на детей в возрасте от 6 до 17 лет. В исключительных случаях предусмотрено совместное пребывание детей с родителями.

Таким образом, в области реализовали задачи по совершенствованию единой инфекционной службы для всех категорий граждан. В учреждении детям будет оказываться высокопрофессиональная медицинская помощь на самом современном оборудовании в комфортных условиях. В начальном периоде работы лечением ребят займется комбинированная команда педиатров инфекционной больницы, в том числе из города Пскова.

В больнице налажены работа молочного поста и обеспечение детских палат специальным питанием.

Анастасия Повторейко назвала открытие детского отделения в Великолукском филиале учреждения своевременным и рациональным решением. «Детские места инфекционного профиля в южной части региона необходимы, поскольку транспортировка ребят — сложное мероприятие и в физическом, и в психологическом плане. А при наличии дыхательной недостаточности или поражении легких у пациента длительный переезд может усугубить ситуацию», — подчеркнула главврач. По её словам, своевременность обусловлена распространением в области нового штамма коронавируса омикрон, заражению которым дети и подростки подвержены больше.

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