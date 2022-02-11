В Дно начался отлов безнадзорных собак

13:55, 11 февраля 2022, ПАИ

На этой неделе в Дно был проведён первый отлов безнадзорных собак, пишет газета «Дновец».

Отлов проводил специалист гуманным способом: ни одно животное не пострадало. Пойманных собак отправили в приют в Новосокольнический район. Там им будет обеспечен должный уход. Хозяева приюта не исключают, что некоторых дновских собак удастся отдать в добрые руки: опыт по поиску новых хозяев для брошенных животных у них есть, и весьма успешный.

Работы по отлову безнадзорных животных в Дно будут продолжены.

Владельцев домашних собак убедительно просят не выпускать их на выгул без присмотра. Нахождение домашнего животного без хозяина на улице недопустимо и является нарушением закона.

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