В Дно начался отлов безнадзорных собак
На этой неделе в Дно был проведён первый отлов безнадзорных собак, пишет газета «Дновец».
Отлов проводил специалист гуманным способом: ни одно животное не пострадало. Пойманных собак отправили в приют в Новосокольнический район. Там им будет обеспечен должный уход. Хозяева приюта не исключают, что некоторых дновских собак удастся отдать в добрые руки: опыт по поиску новых хозяев для брошенных животных у них есть, и весьма успешный.
Работы по отлову безнадзорных животных в Дно будут продолжены.
Владельцев домашних собак убедительно просят не выпускать их на выгул без присмотра. Нахождение домашнего животного без хозяина на улице недопустимо и является нарушением закона.
Как решают проблему бездомных животных в Псковской области, читайте здесь.
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