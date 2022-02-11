В ВОЗ предупредили о появлении новых штаммов коронавируса

22:22, 11 февраля 2022, ПАИ

Пандемия коронавируса в мире далека от своего завершения, в мире ещё будут появляться новые варианты COVID-19, сообщил главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан, пишут «Известия».

Он отметил, что все уже стали свидетелями процесса мутации вируса. «Мы знаем, что будут новые многочисленные варианты COVID-19, вызывающие беспокойство. Мы ещё не достигли конца пандемии», – заявил журналистам медик.

За минувшие сутки в России выявлено 197 076 новых случаев заражения коронавирусом, в результате осложнений, вызванных коронавирусом, скончался 701 человек. Выздоровели за сутки 106 092 человека.