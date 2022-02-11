В ВОЗ предупредили о появлении новых штаммов коронавируса
Пандемия коронавируса в мире далека от своего завершения, в мире ещё будут появляться новые варианты COVID-19, сообщил главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан, пишут «Известия».
Он отметил, что все уже стали свидетелями процесса мутации вируса. «Мы знаем, что будут новые многочисленные варианты COVID-19, вызывающие беспокойство. Мы ещё не достигли конца пандемии», – заявил журналистам медик.
За минувшие сутки в России выявлено 197 076 новых случаев заражения коронавирусом, в результате осложнений, вызванных коронавирусом, скончался 701 человек. Выздоровели за сутки 106 092 человека.
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