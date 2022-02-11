17 образовательных учреждений Пскова охвачены программой профориентации центра «Наставник»

16:19, 11 февраля 2022, ПАИ

17 образовательных учреждений Пскова охвачены программой профориентации, которую второй год реализует МБУ ДО «Центр образования «Наставник». Об этом рассказал его директор Евграф Николаев в ходе круглого стола в медиацентре ПАИ, посвященного вопросу ведения профориентационной работы с молодежью.

Он рассказал, что участникам программы от 14 до 16 лет. Программа рассчитана на год. Два специалиста центра, занимающихся профориентационной деятельностью, регулярно выезжают в школы Пскова и проводят там занятия.

Методист Центра образования «Наставник» Ольга Михайлова отметила, что программа состоит из нескольких кластеров. Сотрудники центра приходят в школу, проводят занятия, и ребята понимают актуальность программы. «Мы стараемся делать её интересной, интерактивной. Прежде всего, ребенка нужно заинтересовать», - подчеркнула специалист.

Детей знакомят с профессиями, с образовательными учреждениями Пскова. Причем детей ориентируют именно на профессии, которые актуальны в регионе, а не на учебные заведения.

Курс заканчивается защитой проекта «Моя профессия».