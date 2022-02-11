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17 образовательных учреждений Пскова охвачены программой профориентации центра «Наставник»

17 образовательных учреждений Пскова охвачены программой профориентации, которую второй год реализует МБУ ДО «Центр образования «Наставник». Об этом рассказал его директор Евграф Николаев в ходе круглого стола в медиацентре ПАИ, посвященного вопросу ведения профориентационной работы с молодежью.

Он рассказал, что участникам программы от 14 до 16 лет. Программа рассчитана на год. Два специалиста центра, занимающихся профориентационной деятельностью, регулярно выезжают в школы Пскова и проводят там занятия.

Методист Центра образования «Наставник» Ольга Михайлова отметила, что программа состоит из нескольких кластеров. Сотрудники центра приходят в школу, проводят занятия, и ребята понимают актуальность программы. «Мы стараемся делать её интересной, интерактивной. Прежде всего, ребенка нужно заинтересовать», - подчеркнула специалист.

Детей знакомят с профессиями, с образовательными учреждениями Пскова. Причем детей ориентируют именно на профессии, которые актуальны в регионе, а не на учебные заведения.

Курс заканчивается защитой проекта «Моя профессия».

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