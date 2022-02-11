ПсковГУ внедряет новые форматы профориентационной работы

16:46, 11 февраля 2022, ПАИ

ПсковГУ внедряет новые форматы профориентационной работы. Об этом рассказала заместитель ответственного секретаря приемной комиссии Управления коммуникаций в сфере общего образования и организации приема обучающихся и приёмной комиссии ПсковГУ Наталья Теренина в ходе круглого стола в медиацентре ПАИ, посвященного вопросу ведения профориентационной работы с молодежью.

Планируется ввести индивидуальные консультации для выпускников и их родителей по стратегии поступления, выхода в профессию через колледж или вуз. Любой родитель сможет запросить консультацию специалиста. Также специалисты рассказывают, как смотреть учебные планы вузов, как их сравнивать. «Многие родители говорили, что им это помогло», - заметила Наталья Теренина. Таким образом, по её словам, можно сделать более осознанный выбор. «Учим, где посмотреть и как это осмыслить», - добавила спикер.

Она отметила, что профориентационная деятельность ведется всеми подразделениями университета. «Сейчас то, как человек строит свою индивидуальную профориентационную дорогу, не всегда связано с названием специальности диплома», - рассказала Наталья Теренина. Исходя из этого вуз реализует новые форматы профориентационной работы, есть инфографика, чек-листы.

Также вуз записывает видеоролики о выпускниках, которые успешны в своих профессиях. «Для них профессия - это по любви», - заявила Наталья Теренина. Она уверена, что выход на новые формы с учетом комбинирования методов позволяет найти оптимальный путь, чтобы помочь школьникам с самоопределением, с одной стороны, и показать им сам алгоритм, с другой стороны.

Руководитель центра карьеры и трудоустройства ПсковГУ Екатерина Гончарова добавила, что в университете есть все ступени профориентации, ведется работа с 9 класса. «Сейчас формулировка «профессия» некорректна, она как таковая растворилась и стала междисциплинарной. У школьников свое видение мира, и слова «профессия» там нет», - констатировала она. По данным опросов, сейчас ребята хотят стать кем угодно, только не «человеком профессии». При этом они хотят чем-то заниматься, развиваться в какой-то сфере, уточнила Екатерина Гончарова.

По её мнению, важно не выбирать профессию, а видеть возможности правильной профориентации и встраивания в социальное пространство. Специалист считает, что в этом направлении должна быть сформирована социальная карта.