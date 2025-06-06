Более 12 тысяч человек переехали в Псковскую область за 15 лет по программе переселения

10:50, 06 июня 2025, ПАИ

Более 12 тысяч человек переехали в Псковскую область за 15 лет по государственной программе переселения соотечественников, проживающих за рубежом. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на пленарном заседании форума «Псковская область: место, где хочется жить», который проходит в Пскове сегодня, 6 июня, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров





















«15 лет назад регион приступил к программе переселения соотечественников, механизм менялся, благодаря гибкости подхода мы добились результатов: из 24 стран к нам приехали более 12 тысяч человек», – отметил глава региона.

Он напомнил, что Псковская область – большой по размеру регион и здесь есть перспективы для заселения. «Чем больше людей, тем лучше работает экономика», – подчеркнул губернатор и заметил, что именно по этой причине региональные власти делают всё возможное, чтобы увеличить число тех людей, кто может и хочет назвать Псковскую область своим домом.

«Для любого человека переезд – это серьёзный шаг», – отметил Михаил Ведерников и подчеркнул, что региональные власти оказывают переселенцам различные меры поддержки, в том числе и финансовую. В частности, есть единовременная компенсация в размере 150 тысяч рублей за аренду жилья, за учёбу. Кроме того, в регионе работает центр содействия переселению «Соотечественник», где переселенцам оказывают необходимую поддержку, отвечают на все их вопросы.

«Мы единственный регион в стране, где есть уполномоченный по работе с соотечественниками. К нам со всех уголков мира приезжают, мы помогаем с переездом, встречаем их на границе, есть гостевой дом. Предоставляем бесплатные занятия по истории, культуре, русскому языку, для желающих открыть своё дело есть специальные курсы при центре «Мой бизнес», – рассказал Михаил Ведерников.

Добавим, форум «Псковская область: место, где хочется жить» посвящён 15-летию реализации на территории региона государственной программы переселения соотечественников, проживающих за рубежом. На форуме собрались около 150 человек из числа соотечественников, которые в разные годы переехали в регион или только собираются это сделать.