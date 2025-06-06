Псковский губернатор: Мы единственный регион в стране, где есть уполномоченный по работе с соотечественниками

11:10, 06 июня 2025, ПАИ

Псковская область – единственный регион в России, где есть уполномоченный по работе с соотечественниками. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников на пленарном заседании форума «Псковская область: место, где хочется жить», который проходит в Пскове сегодня, 6 июня, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров





















«Мы единственный регион в стране, где есть уполномоченный по работе с соотечественниками. К нам со всех уголков мира приезжают, мы помогаем с переездом, встречаем их на границе, есть гостевой дом. Предоставляем бесплатные занятия по истории, культуре, русскому языку, для желающих открыть своё дело есть специальные курсы при центре «Мой бизнес», – рассказал Михаил Ведерников.

Кроме того, губернатор подчеркнул, что региональные власти оказывают переселенцам различные меры поддержки, в том числе и финансовую. В частности, есть единовременная компенсация в размере 150 тысяч рублей за аренду жилья, за учёбу. Кроме того, в регионе работает центр содействия переселению «Соотечественник», где переселенцам оказывают необходимую поддержку.

Отметим, что в Псковской области уполномоченным при губернаторе региона по работе с соотечественниками и вопросам миграции является Елена Полонская. О том, как Псковская область реализует программу переселения соотечественников, проживающих за рубежом, и почему так важно собрать всех под одной крышей, читайте в специальном материале ПАИ.

Добавим, форум «Псковская область: место, где хочется жить» посвящён 15-летию реализации на территории региона государственной программы переселения соотечественников, проживающих за рубежом. На форуме собрались около 150 человек из числа соотечественников, которые в разные годы переехали в регион или только собираются это сделать.

Отметим, что на территории Псковской области с 2010 года реализуется государственная программа переселения соотечественников, проживающих за рубежом. За это время в регион переехали более 12 тысяч человек из 24 стран.