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Актёр Гоша Куценко поприветствовал участников форума «Псковская область: место, где хочется жить»

​Актёр Гоша Куценко поприветствовал участников форума «Псковская область: место, где хочется жить», который проходит в Пскове и Пушкиногорском округе. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области.

Актёр рассказал, что часто бывает в Псковской области, и отметил, что это уникальный край с живописной природой, богатой историей, очень талантливыми и креативными людьми.

«Сегодняшний форум имеет большое значение. Здесь мы можем говорить о настоящем и, главное, о будущем, которое рождается здесь и сейчас в Псковской области. Куда хочется возвращаться и где хочется жить», – сказал актёр.

Добавим, форум «Псковская область: место, где хочется жить» посвящён 15-летию реализации на территории региона государственной программы переселения соотечественников, проживающих за рубежом.

Напомним, более 12 тысяч человек переехали в Псковскую область за 15 лет по государственной программе переселения соотечественников, проживающих за рубежом.

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