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Бронзовый меч князя Довмонта: в Пскове продолжают работу над памятником

В литейной мастерской продолжаются работы по созданию бронзового памятника князю Довмонту, который планируют установить в Пскове на участке, расположенном между улицей Леона Поземского и Советской набережной. Об этом ПАИ сообщил скульптор Андрей Мартьянов.

  • Бронзовый меч князя Довмонта: в Пскове продолжают работу над памятником
    Фото: Андрей Мартьянов
  • Бронзовый меч князя Довмонта: в Пскове продолжают работу над памятником
    Фото: Андрей Мартьянов
  • Бронзовый меч князя Довмонта: в Пскове продолжают работу над памятником
    Фото: Андрей Мартьянов
  • Бронзовый меч князя Довмонта: в Пскове продолжают работу над памятником
    Фото: Андрей Мартьянов
  • Бронзовый меч князя Довмонта: в Пскове продолжают работу над памятником
    Фото: Андрей Мартьянов
  • Бронзовый меч князя Довмонта: в Пскове продолжают работу над памятником
    Фото: Андрей Мартьянов
  • Бронзовый меч князя Довмонта: в Пскове продолжают работу над памятником
    Фото: Андрей Мартьянов
  • Бронзовый меч князя Довмонта: в Пскове продолжают работу над памятником
    Фото: Андрей Мартьянов

Специалист приступил к отливке и обработке художественно значимых деталей. Меч князя Довмонта обрёл бронзовую материальность. Все необходимые согласования и документы на установку памятника, включая постановление Псковской городской Думы, были успешно получены.
«В ближайшее время археологи проведут изыскания на месте установки памятника, что позволит начать работы по благоустройству данной территории. Параллельно с работами в литейной мастерской ведётся подбор камня для основания памятника», – подчеркнул Мартьянов.

Напомним, в Пскове появится ещё один новый монумент, памятник княгине Ольге установят возле псковского аэропорта.

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