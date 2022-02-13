Кого касаются новые правила выписки и карантина по COVID-19 в Псковской области

18:06, 13 февраля 2022, ПАИ

Кого касаются новые правила выписки и карантина – всех или только тех, кто заболел после 6 февраля, рассказал губернатор Михаил Ведерников в очередном еженедельном видеообращении на своей странице в Instagram.

«Всех. Чётких рекомендаций на этот счёт не было, регионы сами выбирали предпочтительный вариант. Мы сразу распространили правила на всех», – подчеркнул Михаил Ведерников.