Кого касаются новые правила выписки и карантина по COVID-19 в Псковской области
Кого касаются новые правила выписки и карантина – всех или только тех, кто заболел после 6 февраля, рассказал губернатор Михаил Ведерников в очередном еженедельном видеообращении на своей странице в Instagram.
«Всех. Чётких рекомендаций на этот счёт не было, регионы сами выбирали предпочтительный вариант. Мы сразу распространили правила на всех», – подчеркнул Михаил Ведерников.
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