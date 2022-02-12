Умерла народная артистка Зинаида Кириенко
На 89-м году жизни скончалась народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко, пишет газета «Известия» со ссылкой на представителя Союза кинематографистов России.
О времени и месте похорон актрисы будет сообщено дополнительно. Напомним, 10 февраля Зинаида Кириенко попала в московскую книлинку с подозрением на коронавирус.
Артистка известна по таким картинам, как «Тихий Дон», «Любить по-русски 2», «Два капитана» и многие другие. Была президентом Фонда энциклопедии имени Шолохова.
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