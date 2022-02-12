Северное сияние запечатлели в Выборгском районе
Фотограф Дарина Соболь в своём Instagram-аккаунте опубликовала фотографии северного сияния, сделанные под Выборгом.
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Фото: Дарина Соболь
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Фото: Дарина Соболь
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Фото: Дарина Соболь
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Фото: Дарина Соболь
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Фото: Дарина Соболь
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Фото: Дарина Соболь
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Фото: Дарина Соболь
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Фото: Дарина Соболь
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Фото: Дарина Соболь
«Увидели в окне машины столбы сияния, выскочили почти на ходу и побежали снимать в ближайший придорожный сугроб», –- делится впечатлениями фотограф.
Следующую серию снимков с северным сиянием удалось сделать возле Башни Тура на острове Верхолаз Выборгского района.
Напомним, 15 января северное сияние над посёлком Серёдка запечатлела псковичка.
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