760 новых случаев коронавируса выявили в Псковской области за сутки
81 563 человека заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области. За последние сутки коронавирус подтвердили у 760 человек, пишет официальный Telegram-канал региона.
Выздоровело 73 125 пациентов (за сутки – 181), от COVID-19 скончалось 1 499 человек (за сутки – 8). Всего на лечении находятся 9 124 человека, из которых 8 671 лечится на дому, 453 – стационарно.
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