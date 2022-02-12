Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Ещё восемь человек скончались от COVID-19 в Псковской области

В Псковской области от коронавируса скончалось ещё восемь человек. С начала пандемии от COVID-19 в регионе умерло 1 499 человек, пишет официальный Telegram-канал региона.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрированы 81 563 случая COVID-19 (760 — за прошедшие сутки). 73 125 пациентов вылечились от коронавируса, из них 181 — за минувшие сутки. На амбулаторном лечении находится 8 671 пациент, 453 – на стационарном.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

12 февраля 2022

Ещё восемь человек скончались от COVID-19 в Псковской области
12 февраля 2022

760 новых случаев коронавируса выявили в Псковской области за сутки
12 февраля 2022

Умерла народная артистка Зинаида Кириенко
12 февраля 2022

Почему Моргенштерна ещё не позвали в Псков, обсудили ведущие «Псковского телеграма»
12 февраля 2022

Отсутствие осадков и до 3 градусов тепла ожидается в Пскове сегодня
11 февраля 2022

В ВОЗ предупредили о появлении новых штаммов коронавируса
11 февраля 2022

Срок сдачи перекрёстка Ленина – Дьяконова в Великих Луках назначен на 30 июня 2022 года
11 февраля 2022

Видео: Что делает рыба подо льдом

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...