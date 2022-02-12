Ещё восемь человек скончались от COVID-19 в Псковской области

12:12, 12 февраля 2022, ПАИ

В Псковской области от коронавируса скончалось ещё восемь человек. С начала пандемии от COVID-19 в регионе умерло 1 499 человек, пишет официальный Telegram-канал региона.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрированы 81 563 случая COVID-19 (760 — за прошедшие сутки). 73 125 пациентов вылечились от коронавируса, из них 181 — за минувшие сутки. На амбулаторном лечении находится 8 671 пациент, 453 – на стационарном.