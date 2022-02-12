Более 18 тысяч пациентов с COVID-19 госпитализировали в России за сутки

12:53, 12 февраля 2022, ПАИ

За последние сутки в России выявлено 203 766 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

12 февраля в стране зафиксировано 729 летальных исхода от COVID-19. За сутки в России полностью выздоровели 112 658 человек.

Всего по состоянию на 12 февраля в России выявлено 13 935 560 случаев заболевания коронавирусом, 11 134 291 человек выздоровело, 339 542 – умерло.

Напомним, за минувшие сутки в Псковской области выявили 760 случаев заражения COVID-19.