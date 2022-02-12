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Общество

Переболевшим COVID псковичам рекомендуют пройти углублённую диспансеризацию

Главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко в своём Instagram-аккаунте рассказала, что переболевшие коронавирусом псковичи могут пройти углублённую диспансеризацию через два месяца после выздоровления.

Углублённая диспансеризация проводится на базе поликлинических отделений медицинских организаций Псковской области. Диспансеризация помогает предотвратить развитие осложнений.

Обследование проводится в медицинских учреждениях, к которым граждане прикреплены. Подробнее о диспансеризации читайте здесь.

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