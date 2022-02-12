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Общество

Расстрелявший собак в Гдовском районе охотовед уволился по собственному желанию

Расстрелявший собак в деревне Чернёво Гдовского района охотовед уволился по собственному желанию. Об этом в своём Instagram-аккаунте сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники ОМВД России по Гдовскому району установили личность подозреваемого в убийстве трёх собак. Им оказался 61-летний житель Гдовского района, который является охотоведом и имеет зарегистрированное оружие. Задержанный утверждает, что собаки напали на него за пределами посёлка. Охотовед уже написал заявление на увольнение по собственному желанию.

Расследование продолжается. Для привлечения виновного лица к установленной законом ответственности следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

Глава региона выразил благодарность неравнодушным жителям деревни Чернёво за помощь в поимке мужчины. Кроме того, Михаил Ведерников отметил высокий профессионализм сотрудников полиции Псковской области.

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