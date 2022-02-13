Никитина объявила об уходе из сборной России по скелетону из-за конфликта

10:11, 13 февраля 2022, ПАИ

Студентка Великолукской государственной академии физической культуры и спорта, бронзовый призёр Олимпиады в Сочи Елена Никитина после неудачи на Олимпиаде в Пекине заявила, что уходит из сборной России из-за конфликтов в команде, пишет РБК.

«Я просто настолько вымоталась и силы свои отправляла не туда. Я не хочу ехать на чемпионат России, где я могу просто покайфовать, потому что у меня просто нет сил. Я на четвёртый заезд выходила просто чтобы проехать — чтобы сделать какую-то свою работу. Пока не готова бороться, выступать. Хочу отдохнуть немножко», — сказала Никитина.

Как рассказала спортсменка, конфликт произошёл из-за прихода нового производителя скелетонов. Спортсменов заставляли на них пересаживаться, а тем, кто отказывался, угрожали бойкотом. Никитина заявила, что не намерена так выступать и не готова вернуться в команду до тех пор, пока ничего не поменяется.

Никитина заняла на Олимпиаде 16-е место, победила немка Ханна Нейс. Никитина — бронзовый призёр Олимпиады в Сочи, четырёхкратная чемпионка Европы, трёхкратный бронзовый призёр чемпионатов мира.