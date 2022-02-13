Врач рассказала, как восстановить организм после коронавируса

18:24, 13 февраля 2022, ПАИ

Главврач Московской городской поликлиники № 68 Наталья Кузенкова рассказала ТАСС, как восстановить организм после перенесённого коронавируса. По её мнению, подвергать организм перегрузкам таким пациентам противопоказано.

Она добавила, что лучшие способы быстро встать на ноги – это полноценный сон, правильное питание, а также дыхательная гимнастика и лечебная физкультура.

При появлении первых симптомов ОРВИ и коронавируса, предупреждает Кузенкова, важно сразу начать лечение.

По словам главврача, восстановление после ОРВИ или COVID-19 – это комплексный процесс. Специалист подчеркнула, что любая вирусная инфекция ослабляет организм, поэтому в первое время после болезни не нужно нагружать организм сильно, а наоборот, нужно помочь ему правильным питанием, режимом физической активности и отдыха, достаточным сном.

Оздоровительные физические упражнения рекомендуется делать в течение 20-30 минут пять дней в неделю. Продолжительность их следует увеличивать постепенно, чтобы не подвергать организм перегрузкам. Увеличение может быть незначительным – на 30 или 60 секунд.

Для защиты организма от повторного заболевания важно соблюдать правила личной гигиены, добавила врач, а также чаще проветривать помещения, проводить влажную уборку с дезинфицирующими средствами, соблюдать температурный режим в здании и не допускать переохлаждения организма.