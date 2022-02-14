В России предложили разрешить умерщвлять бродячих животных

08:49, 14 февраля 2022, ПАИ

В Госдуму поступили поправки в закон «Об ответственном обращении с животными», в соответствии с которыми регионы смогут самим решать, что делать с бездомными собаками. По данным источника «Известий» в правительстве, по факту это означает разрешение на умерщвление, хотя в тексте такой формулировки нет.

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по экологии Владимир Бурматов рассказал, что предложение будет рассматриваться 14 февраля на заседании рабочей группы наравне с несколькими десятками тысяч других корректировок, отправленных за три недели в Госдуму. Политик подчеркнул, что основой закона «Об ответственном обращении с животными» останется защита интересов граждан и гуманное отношение к животным.

Некоторые региональные власти уже озвучивали идею разрешить умерщвление бездомных животных. В частности, речь идет о Сибири и Дальнем Востоке, напомнил ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц. По мнению эксперта, в случае принятия поправка развяжет руки некоторым чиновникам и вызовет большое недовольство местных зоозащитников и людей, которые содержат приюты за федеральные средства.

В прошлом году депутаты от «Единой России» внесли в Думу поправки к закону «Об ответственном обращении с животными». Они предлагали разрешить регионам при необходимости уничтожать собак безболезненным гуманным способом. Однако секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что инициатива «живодерская». По его словам, такие поправки «ставят крест» на ответственном отношении россиян к животным. Вскоре после этого авторы отозвали свой законопроект.

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