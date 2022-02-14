Трое младенцев с коронавирусом находятся в реанимации в псковской инфекционке

09:45, 14 февраля 2022, ПАИ

Трое детей от 1,5 до 3 месяцев находятся в реанимации в Псковской областной клинической инфекционной больнице. Об этом в эфире проекта «Псковский телеграм Online» рассказала главврач медучреждения Анастасия Повторейко.

По словам медика, специалисты были вынуждены развернуть детскую реанимацию, которая на данный момент достаточно серьёзно заполнена. «Для нас это впервые, у нас таких чисел раньше не было», – рассказала она.

Анастасия Повторейко отметила, что на данный момент Псковская область по заболеваемости приближается к колоссальным цифрам, около 900 случаев в день. «Омикрон бесспорно делает огромный охват по заболеваемости, но присутствует еще и дельта, это однозначно так, потому что количество занятых реанимационных коек остаётся очень высоким», – пояснила она.