Скончался режиссер «Охотников за привидениями» Айван Райтман

09:53, 14 февраля 2022, ПАИ

На 76-м году жизни скончался канадский режиссер и продюсер Айван Райтман. Постановщик умер во сне в ночь на 13 февраля в своем доме в Калифорнии. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на его семью.

«Наша семья скорбит о неожиданной потере мужа, отца и дедушки, который научил нас всегда искать в жизни волшебство. Мы утешаемся тем, что его работа в качестве режиссера принесла смех и счастье бесчисленному количеству людей по всему миру. Мы надеемся, что те, кто знал его фильмы, навсегда запомнят его», - говорится в заявлении семьи Райтмана.

Айван Райтман родился в 1946 году в Чехословакии, в 1950-м его семья переехала в Канаду. Кинокарьеру он начал в конце 1960-х с короткометражкой «Ориентация». Райтман был наиболее известен по дилогии «Охотники за приведениями», комедиям «Джуниор», «Близнецы» и «Детсадовский полицейский». В 1998 году Райтман стал сооснователем кинокомпании The Montecito Picture Company.

В декабре 2021 года на киноэкраны вышла лента «Охотники за привидениями: Наследники», которую снял сын Айван Райтмана Джейсон.