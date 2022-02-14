Дельта-штамм коронавируса продолжает распространяться в Псковской области
В Псковской области продолжает распространяться дельта-штамм коронавируса. Об этом рассказала главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко во время выпуска проекта «Псковский телеграм Online».
Анастасия Повторейко отметила, что регион приближается к колоссальным цифрам – 900 случаев коронавируса за сутки. При этом большее число заражений приходится на омикрон, но и продолжает присутствовать дельта-штамм.
Напомним, что в реанимации псковской инфекционки находятся трое младенцев с коронавирусом.
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