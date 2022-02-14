Псковские медики считают верным решение о сокращении режима карантина для больных COVID

11:12, 14 февраля 2022, ПАИ

Псковские медики считают верным решение о сокращении режима карантина для больных COVID до 7 дней. Об этом рассказала главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко во время выпуска проекта «Псковский телеграм Online».

«В связи с приходом штамма омикрон новые изменения СанПиНа позволяют делать верную ротацию и выживать», - рассказала Анастасия Повторейко.

При этом врач отметила, что при возможности по истечении 7 дней больным коронавирусом делают мазки – и они практически все показывают отрицательный результат.

«Мы понимали и знали, что эти изменения можно было ввести ещё давно, но было много пререканий. Но сейчас мы поддерживаем эти изменения, потому что они действительно показывают эффективность», - добавила Повторейко.

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