10 бездомных собак планируют поймать в Дно
Администрация Дновского района заключила с приютом «Братья наши меньшие» контракт на отлов бродячих собак. Всего планируется поймать 10 безнадзорных животных, пишет «АиФ-Псков» со ссылкой на председателя комитета по ветеринарии Псковской области Веру Баданину.
Приют возглавляет местный священник, у которого находится основная масса животных. В дальнейшем этих животных планируют пристраивать в семьи кроме одичавших животных. С ними проводят все необходимые мероприятия и выпускают обратно.
Накануне специалисты уже поймали первую собаку. Вера Баданина отметила, что если всё будет получаться, то глава района заключит и второй контракт на отлов собак.
Напомним, стаи бродячих собак на протяжении нескольких месяцев держат в страхе жителей Дно. Предположительно, собаки загрызли десятки домашних кур и кроликов.
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