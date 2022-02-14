10 бездомных собак планируют поймать в Дно

13:09, 14 февраля 2022, ПАИ

Администрация Дновского района заключила с приютом «Братья наши меньшие» контракт на отлов бродячих собак. Всего планируется поймать 10 безнадзорных животных, пишет «АиФ-Псков» со ссылкой на председателя комитета по ветеринарии Псковской области Веру Баданину.

Приют возглавляет местный священник, у которого находится основная масса животных. В дальнейшем этих животных планируют пристраивать в семьи кроме одичавших животных. С ними проводят все необходимые мероприятия и выпускают обратно.

Накануне специалисты уже поймали первую собаку. Вера Баданина отметила, что если всё будет получаться, то глава района заключит и второй контракт на отлов собак.

Напомним, стаи бродячих собак на протяжении нескольких месяцев держат в страхе жителей Дно. Предположительно, собаки загрызли десятки домашних кур и кроликов.