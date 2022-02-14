В Пскове по решению суда уберут рекламную растяжку над Рижским проспектом
В Пскове по решению суда уберут рекламную растяжку над Рижским проспектом между улицами Печорской и Рокоссовского. Об этом пишет «Псковская правда» со ссылкой на пресс-службу администрации города.
По данным Управления городского хозяйства администрации города, установить собственника конструкции не удалось. В связи с этим 19 февраля с 10:00 до 16:00 будет закрыт участок Рижского проспекта от улицы Печорской до улицы Рокоссовского.
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