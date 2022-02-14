В Пскове по решению суда уберут рекламную растяжку над Рижским проспектом

13:39, 14 февраля 2022, ПАИ

В Пскове по решению суда уберут рекламную растяжку над Рижским проспектом между улицами Печорской и Рокоссовского. Об этом пишет «Псковская правда» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

По данным Управления городского хозяйства администрации города, установить собственника конструкции не удалось. В связи с этим 19 февраля с 10:00 до 16:00 будет закрыт участок Рижского проспекта от улицы Печорской до улицы Рокоссовского.