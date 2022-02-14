Порядка 12 млн рублей задолжали жители Гдовского района за отопление

15:21, 14 февраля 2022, ПАИ

Порядка 12 млн рублей задолжали жители Гдовского района за отопление. Об этом во время пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 14 февраля рассказал глава муниципалитета Юрий Павлов.

Он отметил, что приставы не могут по закону взыскать с населения эти долги, так как для этого им необходимо будет предоставить должникам другое жилье. Проблему недофинансирования предприятия, обеспечивающего теплом дома Гдова, предстоит решать муниципалитету.

«Сейчас мы на очередную сессию выносим вопрос о выделении 1,4 млн рублей, чтобы помочь предприятию с закупкой топлива. Деваться нам некуда, нужно проходить отопительный сезон», – рассказал спикер.

Юрий Павлов также обратил внимание на то, что в этом году в муниципалитете были зафиксированы аварии на теплотрассах. При этом аварий на водопроводе, по его словам, не было. Он отметил, что на 2022 год выделены деньги на создание проектно-сметной документации для модернизации сетей водоснабжения и водоотведения.

Глава муниципалитета также сообщил, что по линии ЖКХ в 2021 году в Гдове было вложено порядка 60 млн. В частности, деньги пошли на центральную котельную Гдова.