Девять ТОСов функционируют в Гдовском районе

15:20, 14 февраля 2022, ПАИ

В Гдовском районе функционирует девять ТОСов. Об этом заявил глава муниципалитета Юрий Павлов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 14 февраля.

По словам Юрия Павлова, в прошлом году на деятельность ТОСов в районе было выделено 700 тысяч рублей. Активнее всего работают ТОСы в самом Гдове и Полновской волости.

Юрий Павлов убежден, что ТОСы — это эффективный инструмент для решения «мелких вопросов».

«Если есть возможность получить какие-то деньги дополнительно, от этого нельзя отказываться», - заключил глава Гдовского района.

В течение этого года в медиацентре ПАИ запланировано проведение цикла мероприятий с главами муниципалитетов Псковской области. Ранее прошли пресс-конференции с главами Пскова, Псковского района, Островского района и Невельского района.