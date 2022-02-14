Гинекологическое отделение откроется в Псковском перинатальном центре

16:38, 14 февраля 2022, ПАИ

В Псковском перинатальном центре в скором времени откроется гинекологическое отделение. Об этом Псковскому агентству информации рассказал главный врач Псковского перинатального центра Николай Красиков.

По словам главного врача медучреждения, появление гинекологического отделения позволит улучшить показатели рождаемости. «У нас будет репродуктивная хирургия, в том числе малоинвазивная хирургия с использованием эндоскопических технологий», - отметил Николай Красиков.

В гинекологическое отделение будут госпитализировать беременных женщин на ранних сроках, у которых беременность наступила за счёт ЭКО, а также женщин, у которых в анамнезе имелось невынашивание беременности.

«Сохранение ценных беременностей в отделении гинекологии даст результат с точки зрения рождаемости в регионе», - подчеркнул врач.

Помимо этого, на базе женской консультации планируется создать центр планирования семьи и кабинеты для оказания помощи супружеским парам с бесплодием.

Ранее сообщалось, что в Пскове планируют внедрить практику «мягких родов».