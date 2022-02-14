В 2021 году в Псковском перинатальном центре родилось на 100 малышей больше, чем в 2020-м

16:51, 14 февраля 2022, ПАИ

В Псковском перинатальном центре в 2021 году родилось на 100 малышей больше, чем в 2020 году. Об этом Псковскому агентству информации рассказал главный врач Псковского перинатального центра Николай Красиков.

«Мы фиксируем увеличение родов и планируем увеличивать количество родов за счёт более доступной медицинской помощи и роста рейтинга в регионе и за его пределами», - рассказал Николай Красиков, отметив, что в планах привлекать в перинатальный центр также жительниц соседних регионов.

Напомним, за минувший год в Псковском перинатальном центре родилось 3 325 детей. В Пскове планируют внедрять практику «мягких родов».