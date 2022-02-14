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Общество

В Псковском перинатальном центре выхаживают новорожденных весом от 500 граммов

В отделении детской реанимации Псковского перинатального центра выхаживают детей весом от 500 граммов. Об этом Псковскому агентству информации рассказал главный врач медучреждения Николай Красиков.

«В перинатальном центре есть отделение детской реанимации, в нём мы имеем возможность выхаживания детей, которые родились начиная с 22-й недели с массой тела от 500 граммов», - рассказал Николай Красиков.

Главный врач отметил, что это очень тяжёлая работа, но применение современных технологий и лекарственных препаратов позволяет достичь результатов. «Дети выживают и в дальнейшем могут ничем не отличаться от сверстников по развитию. Это очень достойно», - сказал он.

Напомним, в 2021 году в Псковском перинатальном центре родилось на 100 малышей больше, чем в 2020-м.

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