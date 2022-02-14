Прочтение сообщения в соцсети обошлось великолукской пенсионерке в 14 тысяч

19:56, 14 февраля 2022, ПАИ

В Великих Луках пенсионерка снова стала жертвой мошенников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 12 февраля 63-летней жительнице Великих Лук в социальных сетях пришло сообщение якобы от имени её знакомой. Пенсионерка его открыла и в итоге лишилась около 14 тысяч рублей. Великолучанка обратилась за содействием в полицию. Возбуждено уголовное дело. В настоящее время со всеми обстоятельствами произошедшего разбираются сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки. Судя по всему, неизвестные злоумышленники сумели взломать аккаунт знакомой потерпевшей.

За последние дни целый ряд жителей Пскова, Великих Лук, Псковского и Палкинского районов поддались на уловки нечистых на руку лиц. Кому-то звонили мнимые сотрудники банков, других граждан злоумышленники ввели в заблуждение при проведении операций купли-продажи через интернет-сайты. В итоге жители области не досчитались в общей сложности около трёх с половиной миллионов рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Ведётся следствие.

В пресс-службе УМВД России по Псковской области назвали самые распространённые способы мошенничества, с которыми сталкиваются владельцы банковских карт.