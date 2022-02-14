В России предложили ввести штрафы до 200 тысяч за нападения бродячих животных

21:38, 14 февраля 2022, ПАИ

В России предложили ввести штрафы до 200 тысяч рублей за нападения бездомных животных, сообщают федеральные СМИ.

Законопроект, предусматривающий повышение ответственности чиновников и частных лиц за собак, которые покусали людей, внесут на рассмотрение нижней палаты российского парламента на этой неделе.

Предлагается штрафовать и владельцев животных, которые покусали людей. По словам первого замглавы комитета Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимира Бурматова, последние истории с укусами связаны именно с собаками, у которых были хозяева.

Он уточнил, что для должностных лиц будет наступать и уголовная ответственность, если в результате нападения бездомных животных будет причинён вред здоровью.

Как решают проблему бездомных животных в Псковской области, читайте здесь.