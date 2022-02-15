Ни один человек не умер от COVID-19 в Псковской области за сутки

12:31, 15 февраля 2022, ПАИ

Ни один человек не умер от коронавируса в Псковской области за сутки, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

С начала пандемии из-за новой коронавирусной инфекции в регионе скончалось 1 511 человек. Вчера сообщалось о семи погибших от коронавируса псковичах.

В России за сутки госпитализировали 21 833 человека с коронавирусом. От осложнений, вызванных инфекцией, за минувшие сутки скончались 704 человека. За время пандемии из-за коронавируса погибли 341 635 человек.