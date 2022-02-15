Авиаперелёты между Псковом, Калининградом и Минводами планируют возобновить с 15 марта

13:04, 15 февраля 2022, ПАИ

Авиаперелёты между Псковом, Калининградом и Минеральными Водами возобновят ориентировочно с 15 марта. Об этом сообщил сотрудник комитета по транспорту и дорожному хозяйству региона, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram-аккаунте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Рейсы по маршруту Псков – Минеральные Воды в 2022 году будет осуществлять авиакомпания «АЗИМУТ». На данный момент расписание полетов находится на согласовании у руководства авиакомпании, после этого актуальная информация будет опубликована на официальном сайте компании. Ориентировочная дата возобновления полетов по направлению – 15.03.2022.

В этот же день планируется возобновить авиаперелёты по маршруту Псков – Калининград. «Администрация Псковской области заинтересована в восстановлении авиамаршрута Псков - Калининград. В настоящее время ведутся переговоры с администрацией Калининградской области, а также с авиакомпаниями о запуске и проработке расписания данного маршрута. Ориентировочная дата возобновления полетов по направлению Псков - Калининград 15.03.2022», – сообщил представитель комитета.

Также псковичам рассказали, что 2 мая будет возобновлено авиасообщение по маршруту Псков – Симферополь.