Авиасообщение между Псковом и Симферополем возобновят с 2 мая

12:39, 15 февраля 2022, ПАИ

Авиасообщение между Псковом и Симферополем планируют возобновить с 2 мая. Об этом сообщил представитель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, отвечая на вопрос подписчицы в Instagram-аккаунте губернатора.

«В 2022 году рейсы по маршруту Псков – Симферополь будут осуществляться авиакомпанией «АЗИМУТ». В настоящее время на официальном сайте перевозчика можно приобрести билеты. Рейсы будут выполняться по понедельникам и пятницам начиная с 02.05.2022», – ответили в комитете.

В прошлом году авиабилеты на рейс Псков — Симферополь раскупили до конца лета. В 2020 году этот авиамаршрут стал самым популярным туристическим направлением. Наполняемость самолётов составила почти 100%.