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Общество

Единая служба заказчика по строительству появится в администрации Пскова

Единая служба заказчика по строительству появится в администрации Пскова. Об этом сообщил глава администрации города Борис Елкин на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 15 февраля.

Данную службу возглавит Алексей Саенко. Его согласовали на должность начальника управления по градостроительной деятельности администрации Пскова. Такое решение по итогам тайного голосования приняли депутаты на 62-й сессии Псковской гордумы шестого созыва. 

Борис Елкин рассказал, что Алексей Саенко уже давно работает в администрации, имеет строительное образование, и отметил, что его опыт будет очень полезен на новой должности. «Впереди нас ждут новые победы», – отмети сити-менеджер.

Он рассказал, что на всех объектах строительства заказчиком будет выступать казенное учреждение. «Количество объектов строительства растет из года в год. Такого объема, как в этом году, не было никогда», – сказал глава администрации Пскова Борис Елкин.

Также он отметил, что в связи с серьезной ротацией кадров сотрудникам организации увеличили зарплату. Также это делается для того, чтобы привлекать новых специалистов.

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