Борис Елкин: Управление капстроительства будет реорганизовано, а впоследствии ликвидировано

14:53, 15 февраля 2022, ПАИ

Управление капитального строительства региона будет реорганизовано, а впоследствии ликвидировано. Об этом на брифинге в медиацентре Псковского агентства информации 15 февраля сообщил глава администрации города Борис Елкин.

Сити-менеджер отметил, что они видят, что есть необходимость перераспределения некоторых полномочий. «Какие-то управления наделяем новыми полномочиями, какие-то упраздняем», – пояснил он

Полномочия административного органа будут перераспределены, часть отойдет к создаваемой Единой службе заказчика по строительству. Борис Елкин отметил, что это делается как раз для того, чтобы справиться с большим количеством работы.