Заболеваемость коронавирусом в Псковской области ниже общероссийской на 12,4%

16:20, 15 февраля 2022, ПАИ

Заболеваемость коронавирусом за минувшую неделю в Псковской области ниже общероссийской на 12,4%. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора.

В период с 7 по 13 февраля заболеваемость коронавирусом в Псковской области по сравнению с предыдущей неделей выросла в 1,8 раза. На минувшей неделе было зафиксировано 4909 случаев заражения коронавирусом, на 2262 случая больше, чем на предыдущей неделе. Среди них 4 722 случая по клинической форме относят к ОРВИ, 81 случай – к внебольничной пневмонии.

Наибольшая заболеваемость коронавирусом в Псковской области отмечается в возрастной группе 30-49 лет. Наименьший рост зафиксирован в возрастной группе от 18 до 29 лет, всего в ней зафиксировано 463 случая.