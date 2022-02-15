Публикуем эксклюзивные фотографии с места гибели человека на реке Большая Толба

18:09, 15 февраля 2022, ПАИ

Публикуем эксклюзивные фотографии с места гибели человека на реке Большая Толба.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









Напомним, 15 февраля в результате опрокидывания аэросаней около острова Залита погиб человек. Как сообщает Telegram-канал «Псковская сводка», люди на аэросанях ехали по льду реки хоронить своего знакомого на остров Залита. По пути аэросани опрокинулись и частично ушли под воду, в результате чего люди начали тонуть. По имеющейся на данный момент информации, один из пассажиров не смог выплыть и утонул.

Выживших доставил на остров местный житель, у которого оказалось судно на воздушной подушке.

На месте происшествия работают все оперативные службы: сотрудники АСС, МЧС, полиции, прокуратуры, бригада скорой медицинской помощи, руководство аварийно-спасательной службы. Днём 16 февраля будут организованы работы по поиску погибшего.