Публикуем видео с места возгорания автомобиля BMW на улице Чудской в Пскове
Публикуем видео с места возгорания автомобиля BMW на улице Чудской в Пскове.
Инцидент произошел 15 февраля около пяти часов дня на улице Чудской, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка». По словам женщины, ехавшей за рулём автомобиля BMW, иномарка загорелась прямо на ходу. Другие водители останавливались и пытались потушить пламя автомобильными огнетушителями, но у них не получилось.
Прибывшие на место происшествия пожарные ликвидировали возгорание. На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства произошедшего выясняются.
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