Публикуем видео с места возгорания автомобиля BMW на улице Чудской в Пскове

19:29, 15 февраля 2022, ПАИ

Публикуем видео с места возгорания автомобиля BMW на улице Чудской в Пскове.

Инцидент произошел 15 февраля около пяти часов дня на улице Чудской, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка». По словам женщины, ехавшей за рулём автомобиля BMW, иномарка загорелась прямо на ходу. Другие водители останавливались и пытались потушить пламя автомобильными огнетушителями, но у них не получилось.

Прибывшие на место происшествия пожарные ликвидировали возгорание. На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства произошедшего выясняются.