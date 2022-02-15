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Происшествия

Владелец ушедших под воду аэросаней в Псковском районе купил их несколько месяцев назад

По словам местных жителей, владелец авиасаней, которые ушли под воду на реке Большая Толба, купил данное транспортное средство несколько месяцев назад. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

Предположительно, он не поставил транспорт на учет, а также не прошел обучение, необходимое для получения водительского удостоверения на управление аэросанями.

Напомним, 15 февраля в результате опрокидывания аэросаней около острова Залита погиб человек. Люди ехали по льду реки хоронить своего знакомого на остров Залита. По пути аэросани опрокинулись и частично ушли под воду, в результате чего люди начали тонуть. По имеющейся на данный момент информации, один из пассажиров не смог выплыть и утонул.

Днём 16 февраля будут организованы работы по поиску погибшего.

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