Владелец ушедших под воду аэросаней в Псковском районе купил их несколько месяцев назад

18:52, 15 февраля 2022, ПАИ

По словам местных жителей, владелец авиасаней, которые ушли под воду на реке Большая Толба, купил данное транспортное средство несколько месяцев назад. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

Предположительно, он не поставил транспорт на учет, а также не прошел обучение, необходимое для получения водительского удостоверения на управление аэросанями.

Напомним, 15 февраля в результате опрокидывания аэросаней около острова Залита погиб человек. Люди ехали по льду реки хоронить своего знакомого на остров Залита. По пути аэросани опрокинулись и частично ушли под воду, в результате чего люди начали тонуть. По имеющейся на данный момент информации, один из пассажиров не смог выплыть и утонул.

Днём 16 февраля будут организованы работы по поиску погибшего.