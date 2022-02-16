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Общество

Как с 2022 года будет выплачиваться надбавка за сельский стаж

С 1 января 2022 года пенсионеры, которым установлена доплата за сельский стаж, при переезде из сельской местности в город не будут терять повышенную выплату, сообщили Псковскому агентству информации в отделении Пенсионного фонда России по Псковской области. 

До 2021 года дополнительную надбавку к пенсии получали неработающие пенсионеры, имеющие 30 лет стажа работы в сельском хозяйстве и проживающие на селе. С 2022 года статус сельского жителя не является обязательным условием для продолжения выплаты. Она сохранится и при переезде в город. Тем, кому при переезде доплата была снята, ее вернут. При этом никаких заявлений писать в Пенсионный фонд не нужно. Всё сделают автоматически. Поскольку условия получения надбавки для «новых» пенсионеров остаются прежними, до момента ее назначения в город переезжать нельзя.

В 2022 году размер сельской надбавки составляет 25% от фиксированной выплаты к страховой пенсии 1 641,08 рубля в месяц.  

При подсчете стажа, дающего сельским жителям право на повышенную пенсию, учитывается работа в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях при условии занятости в отраслях животноводства, растениеводства и рыбоводства. Например, она полагается вышедшим на пенсию агрономам, трактористам, ветеринарам или пчеловодам. Всего в списке свыше 500 должностей и профессий. Работа, которая выполнялась до 1992 года в российских колхозах, машинно-тракторных станциях, межколхозных предприятиях, совхозах, крестьянских хозяйствах, сельскохозяйственных артелях, включается в сельский стаж вне зависимости от наименования профессии, специальности или занимаемой должности, обратили внимание в ПФР.

В Псковской области сейчас более 6 тысяч пенсионеров получают сельскую надбавку.

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