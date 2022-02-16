Стала известна причина возгорания BMW в Пскове

10:25, 16 февраля 2022, ПАИ

В Пскове на улице Чудской сгорел автомобиль BMW 1998 года выпуска. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Инцидент произошёл 15 февраля в 17:35. В автомобиле огнём повреждён салон на площади 1 кв. м. Предположительной причиной произошедшего стало короткое замыкание электропроводки в салоне автомобиля.

В этот же день в 12:56 в Невеле на улице Молодёжной выгорел изнутри жилой дом, сгорела кровля по всей площади. Предположительная причина произошедшего - короткое замыкание электропроводки на кухне.