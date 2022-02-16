Марина Галактионова будет назначена новым деканом медицинского факультета ПсковГУ

10:31, 16 февраля 2022, ПАИ

Новым деканом медицинского факультета ПсковГУ будет назначена доктор медицинских наук Марина Галактионова. Об этом во время брифинга в медиацентре ПАИ рассказала ректор вуза Наталья Ильина.

Ранее сообщалось, что в Псковском государственном университете появились сухой и мокрый анатомические залы.