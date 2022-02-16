Марина Галактионова будет назначена новым деканом медицинского факультета ПсковГУ
Новым деканом медицинского факультета ПсковГУ будет назначена доктор медицинских наук Марина Галактионова. Об этом во время брифинга в медиацентре ПАИ рассказала ректор вуза Наталья Ильина.
Ранее сообщалось, что в Псковском государственном университете появились сухой и мокрый анатомические залы.
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