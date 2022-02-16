Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Марина Галактионова будет назначена новым деканом медицинского факультета ПсковГУ

Новым деканом медицинского факультета ПсковГУ будет назначена доктор медицинских наук Марина Галактионова. Об этом во время брифинга в медиацентре ПАИ рассказала ректор вуза Наталья Ильина.

Ранее сообщалось, что в Псковском государственном университете появились сухой и мокрый анатомические залы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

16 февраля 2022

Более 19 тысяч пациентов с COVID-19 госпитализировали в России за сутки
16 февраля 2022

Представители «Экопрома» провели выездную встречу с юридическими лицами Дедовичского района
16 февраля 2022

Удаленная работа на дому. Где найти вакансии по удаленной занятости?
16 февраля 2022

97% преподавателей ПсковГУ привиты или переболели коронавирусом
16 февраля 2022

67% студентов ПсковГУ прошли вакцинацию от коронавируса
16 февраля 2022

Сухой и мокрый анатомические залы появились в ПсковГУ

16 февраля 2022

В ПсковГУ назвали условие для возвращения обычного пропускного режима
16 февраля 2022

Брифинг ректора ПсковГУ Натальи Ильиной проходит в медиацентре

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...