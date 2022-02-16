97% преподавателей ПсковГУ привиты или переболели коронавирусом
В ПсковГУ 97% преподавателей привиты или переболели коронавирусом. Об этом во время брифинга в медиацентре ПАИ рассказала ректор вуза Наталья Ильина.
Оставшиеся 3% или имеют медотвод, или привились первым компонентом вакцины. Вакцинацию от коронавируса прошли 67% студентов.
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