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В прямом эфире ОТР редактор ПАИ рассказала о ремонте псковского моста

16 февраля во время прямого эфира на Общественном телевидении России креативный редатор ПАИ Алёна Комарова рассказала ведущим в студии о приближающемся ремонте Троицкого моста в Пскове.

Прямая видеосвзяь с регионами — обязательная часть утренней программы «Отражение» на ОТР. Алёна Комарова сообщила зрителям канала о начале с 1 марта капитального ремонта важнейшей городской переправы, соединяющей центральную часть Пскова с районом Запсковье. «Мост в сегодняшнем виде сущестует с середины прошлого века и, конечно, требует ремонта», - рассказала Алёна Комарова. Из -за закрытия моста уже произошли изменения в маршруте общественного транспорта, улица Карла Маркса стала полностью односторонней — для того чтобы обеспечить проезд по ней пассажирских автобусов.

День Псковской области проходит 16 февраля на телеканале ОТР.  В течение всего дня в эфире Общественного телевидения России можно будет увидеть и узнать всё самое интересное о регионе, его достопримечательностях и событиях, прославивших Псковскую область.

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