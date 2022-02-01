В прямом эфире ОТР редактор ПАИ рассказала о ремонте псковского моста

11:38, 16 февраля 2022, ПАИ

16 февраля во время прямого эфира на Общественном телевидении России креативный редатор ПАИ Алёна Комарова рассказала ведущим в студии о приближающемся ремонте Троицкого моста в Пскове.

Прямая видеосвзяь с регионами — обязательная часть утренней программы «Отражение» на ОТР. Алёна Комарова сообщила зрителям канала о начале с 1 марта капитального ремонта важнейшей городской переправы, соединяющей центральную часть Пскова с районом Запсковье. «Мост в сегодняшнем виде сущестует с середины прошлого века и, конечно, требует ремонта», - рассказала Алёна Комарова. Из -за закрытия моста уже произошли изменения в маршруте общественного транспорта, улица Карла Маркса стала полностью односторонней — для того чтобы обеспечить проезд по ней пассажирских автобусов.

День Псковской области проходит 16 февраля на телеканале ОТР. В течение всего дня в эфире Общественного телевидения России можно будет увидеть и узнать всё самое интересное о регионе, его достопримечательностях и событиях, прославивших Псковскую область.