Блюдо дня на ОТР приготовили в музее-усадьбе сето

12:54, 16 февраля 2022, ПАИ

Рецепт сетуского сыра с тмином представила в рубрике «Рецепт дня» утренней программы «Отражение» в эфире Общественного телевидения России руководитель музея-усадьбы народа сето в печорской деревне Сигово Малле Богачева. «Это особенности нашей национальной кухни — мы добавляем тмин в сыр, в квашеную капусту, и хлеб у нас тоже с тмином», - объяснила она. Для приготовления самого сетуского блюда потребуется творог, молоко, яйца, сода, соль, сахар и тмин.

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16 февраля на телеканале ОТР проходит День Псковской области. В течение всего дня в эфире Общественного телевидения России можно будет увидеть и узнать всё самое интересное о регионе, его достопримечательностях и событиях, прославивших Псковскую область.