925 новых случаев коронавируса выявили в Псковской области за сутки
85 041 человек заразился коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области. За последние сутки коронавирус подтвердили у 925 человек, пишет официальный Telegram-канал региона.
Выздоровело 73 735 пациентов (за сутки – 151), от COVID-19 скончалось 1 518 человек (за сутки – 7). Всего на лечении находится 8 961 человек, из которых 8 393 лечатся на дому, 568 – стационарно.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Слышали ли вы про биткоин?
16 февраля 2022
В эфире ОТР рассказали о производстве мясных продуктов, сыра и алмазов в Псковской области
16 февраля 2022
Видео: Динозавры и терминатор – видеорепортаж ПАИ об опочецком сварщике вышел в эфире ОТР