925 новых случаев коронавируса выявили в Псковской области за сутки

12:17, 16 февраля 2022, ПАИ

85 041 человек заразился коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области. За последние сутки коронавирус подтвердили у 925 человек, пишет официальный Telegram-канал региона.

Выздоровело 73 735 пациентов (за сутки – 151), от COVID-19 скончалось 1 518 человек (за сутки – 7). Всего на лечении находится 8 961 человек, из которых 8 393 лечатся на дому, 568 – стационарно.